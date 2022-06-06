Только на площадке ВДНХ пройдет 12 июня салют в честь Дня России

12 июня. MOSSOVETINFO.RU - Фейерверк в честь Дня России 12 июня состоится в 22 часа ТОЛЬКО на ВДНХ, сообщили московские власти и также ОПРОВЕРГЛИ информацию ряда СМИ о том, что праздничный салют состоится на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах.



12 июня Президент России Владимир Путин перед началом церемонии вручения госпремий в Кремле поздравил россиян с Днем России и подчеркнул «как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными».