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Город (Москва и область)
12.06.2022, 15:47
Только на площадке ВДНХ пройдет 12 июня салют в честь Дня России
12 июня. MOSSOVETINFO.RU - Фейерверк в честь Дня России 12 июня состоится в 22 часа ТОЛЬКО на ВДНХ, сообщили московские вл...
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Город (Москва и область)
11.06.2022, 12:32
12 июня, в День России, вокруг Кремля будет ограничено движение
11 июня. Mossovetinfo.ru - Столичная Госавтоинспекция сообщила, что в связи с проведением 12 июня 2022 года праздничного ...
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Город (Москва и область)
06.06.2022, 08:49
Более тысячи реконструкторов на 61 площадке - в Москве пройдет фестиваль «Времена и эпохи»
6 июня. Mosovetinfo.ru – C 9 по 13 июня на 61 локации в центре Москвы пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Врем...