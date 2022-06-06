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Город (Москва и область)     12.06.2022 15:47

Только на площадке ВДНХ пройдет 12 июня салют в честь Дня России

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Теги:  Москва  салют  Путин 

12 июня. MOSSOVETINFO.RU - Фейерверк в честь Дня России 12 июня состоится в 22 часа ТОЛЬКО на ВДНХ, сообщили московские власти и также ОПРОВЕРГЛИ информацию ряда СМИ о том, что праздничный салют состоится на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах.

12 июня Президент России Владимир Путин перед началом церемонии вручения госпремий в Кремле поздравил россиян с Днем России и подчеркнул «как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными».

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Теги: 
Москва  салют  Путин 

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