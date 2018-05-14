14 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет построен на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.



Новый ТПУ будет построен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей, на базе двух станций метро (Большой кольцевой и Карачаровской линий), станции МЦК, и станции Карачарово Горьковского направления железной дороги.



Таким образом, новый ТПУ свяжет между собой все виды городского транспорта, а также пригородные электрички, что позволит пассажирам сократить время поездок на общественном транспорте и сделать их более комфортными.