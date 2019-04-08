8 апреля. Mossovetinfo.ru – Трамваи нового поколения «Витязь-Москва» в течение месяца выйдут на маршруты трамвайного депо имени Русакова, которые проходят на востоке и в центре Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



В настоящий момент на маршрутах в Москве работают 250 трамваев нового поколения «Витязь-Москва». До конца года в Москву поступит еще более 70 составов. Полностью сменить трамвайный парк города на трамваи нового поколения планируется к 2024 году.



Трамваи нового поколения «Витязь-Москва» отличаются бесшумностью хода и способны перевезти до 260 человек одновременно. Трамваи низкопольные, что облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Трамваи оборудованы системами климат-контроля, навигации, камерами видеонаблюдения, usb-раъемами для зарядки гаджетов.