Трамваи «Витязь-М» начали курсировать по новому маршруту на востоке Москвы

7 марта. Mossovetinfo.ru - Трамваи «Витязь-М» начали курсировать по новому маршруту на востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Трамваи «Витязь-М» вышли на маршрут № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал».



Всего в Москве работает около 150 трамваев этой модели. До конца 2019 года в столицу поставят 300 новых трамваев.