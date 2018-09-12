12 сентября. Mossovetinfo.ru – Карты «Тройка» с изображением вагона метро, автобуса и трамвая-трансформера появятся в московском метро 13 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «МосТрансПроект».
Также выйдут в обращение карты «Тройка» на которых будет изображен проект организации дорожного движения на участке Варшавского шоссе.
Новые тематические «Тройки» выпущены к 70-летию научно-исследовательского института ГБУ «МосТрансПроект», который занимается проблемами развития городского транспорта Москвы.
Новые карты появятся в кассах станций Кольцевой линии и в кассах станции «Чистые пруды». Тираж кажой из двух новых карт составит 1 тысячу экземпляров.
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