12 сентября. Mossovetinfo.ru – Карты «Тройка» с изображением вагона метро, автобуса и трамвая-трансформера появятся в московском метро 13 сентября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «МосТрансПроект».



Также выйдут в обращение карты «Тройка» на которых будет изображен проект организации дорожного движения на участке Варшавского шоссе.



Новые тематические «Тройки» выпущены к 70-летию научно-исследовательского института ГБУ «МосТрансПроект», который занимается проблемами развития городского транспорта Москвы.



Новые карты появятся в кассах станций Кольцевой линии и в кассах станции «Чистые пруды». Тираж кажой из двух новых карт составит 1 тысячу экземпляров.