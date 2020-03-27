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Город (Москва и область)     27.03.2020 14:59

Транспорт в Москве в нерабочую неделю будет работать по графику выходных

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Теги:  общественный транспорт  режим работы  коронавирус 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Во время объявленной президентом нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Ночные автобусные маршруты будут работать как обычно.

Президент России Владимир Путин в обращении к населению страны в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

В Москве в связи с распространением коронавируса предприняты ограничительные меры, временно приостановлена работа магазинов, кафе и ресторанов, отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, временно отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров.


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Теги: 
общественный транспорт  режим работы  коронавирус 

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