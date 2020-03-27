27 марта. Mossovetinfo.ru – Во время объявленной президентом нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
Ночные автобусные маршруты будут работать как обычно.
Президент России Владимир Путин в обращении к населению страны в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
В Москве в связи с распространением коронавируса предприняты ограничительные меры, временно приостановлена работа магазинов, кафе и ресторанов, отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, временно отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров.
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