27 марта. Mossovetinfo.ru – Во время объявленной президентом нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт в Москве будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



Ночные автобусные маршруты будут работать как обычно.



Президент России Владимир Путин в обращении к населению страны в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.



В Москве в связи с распространением коронавируса предприняты ограничительные меры, временно приостановлена работа магазинов, кафе и ресторанов, отменены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, временно отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров.