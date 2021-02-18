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Город (Москва и область)     18.02.2021 20:14

Транзит грузовиков весом свыше 12 тонн 20-21 февраля переведут на ЦКАД

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Теги:  дальнобойщики  ЦКАД  ограничения  организация движения 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Транзит тяжелых грузовиков весом свыше 12 тонн 20 и 21 февраля будет переведен на ЦКАД, соответствующее совместное решение приняли власти Москвы и Московской области, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Ограничения будут действовать с 09:00 утра субботы, 20 февраля, до 09:00 утра воскресенья, 21 февраля

Такое решение принято в связи с тем, что в начале следующей недели синоптики прогнозируют сильные снегопады, и городским службам необходимо будет расчищать улицы и вывозить снег, оставшийся еще с прошлого аномального снегопада.

Кроме того, МКАД к настоящему моменту является практически внутренней трассой в Москве, которая является самой перегруженной и самой аварийной. Она используется как жителями города, так и пассажирским транспортом, и городскими службами. Любая остановка движения на МКАД негативно влияет на жителей Москвы и ближнего Подмосковья.

В связи с этим перевод транзитного движения грузовиков на ЦКАД будет производится и в дальнейшем, чтобы оставить МКАД для нужд жителей Московской агломерации.

При этом, грузовиков, следующих в Москву и имеющих пропуска, ограничения не коснуться.

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Карта места

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Теги: 
дальнобойщики  ЦКАД  ограничения  организация движения 

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