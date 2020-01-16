16 января. Mossovetinfo.ru – В декабре 2019 года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.



Два дома построены на северо-востоке Москвы, еще один – на юго-востоке города. В общей сложности в трех домах участники программы реновации получили 755 квартир.



Всего в 2019 году в рамках программы реновации было введено в эксплуатацию 13 домов на 4857 квартир.