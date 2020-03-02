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Город (Москва и область)     02.03.2020 12:05

Три дома по реновации на 511 квартир построят в САО, СВАО и ЮАО до конца 2021 года

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Теги:  программа реновации жилья  Мосгосстройнадзор  программа реновации  строительство  реновация жилья  разрешения 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство трех домов по программе реновации жилья в Северном, Северо-Восточном и Южном административных округах Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.

В общей сложности в трех домах будет 511 квартир. Они будут построены на улицах Пулковская, Молодцова и Малая Тульская. Застройщиком всех трех домов является Московский фонд реновации.

Все дома будут построены с улучшенной отделкой квартир по стандартам программы реновации, с нежилыми первыми этажами, в которых разместятся коммерческие и социально-бытовые организации. Также проекты предусматривают благоустройство и озеленение прилегающих территорий, обустройство детских и спортивных площадок, мест для отдыха, установку малых архитектурных форм.

Разрешения на строительство действительны до конца 2021 года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Мосгосстройнадзор  программа реновации  строительство  реновация жилья  разрешения 

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