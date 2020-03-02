2 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство трех домов по программе реновации жилья в Северном, Северо-Восточном и Южном административных округах Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.
В общей сложности в трех домах будет 511 квартир. Они будут построены на улицах Пулковская, Молодцова и Малая Тульская. Застройщиком всех трех домов является Московский фонд реновации.
Все дома будут построены с улучшенной отделкой квартир по стандартам программы реновации, с нежилыми первыми этажами, в которых разместятся коммерческие и социально-бытовые организации. Также проекты предусматривают благоустройство и озеленение прилегающих территорий, обустройство детских и спортивных площадок, мест для отдыха, установку малых архитектурных форм.
Разрешения на строительство действительны до конца 2021 года.
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