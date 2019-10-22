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Город (Москва и область)     22.10.2019 11:03

Три новые «зебры» организованы на западе Москвы

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Теги:  ЦОДД  организация движения  пешеходные переходы  зебры 

22 октября. Mossovetinfo.ru – В Западном административном округе организованы три новых наземных пешеходных перехода типа «зебра» сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Переходы организованы на Боровском шоссе, чтобы удобнее было переходить в парк от ЖК «Мещерский лес», на Большой Очаковской улице и на Очаковском шоссе – для перехода к школам и поликлиникам, а также на улице Алексея Свиридова.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  организация движения  пешеходные переходы  зебры 

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