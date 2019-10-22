22 октября. Mossovetinfo.ru – В Западном административном округе организованы три новых наземных пешеходных перехода типа «зебра» сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Переходы организованы на Боровском шоссе, чтобы удобнее было переходить в парк от ЖК «Мещерский лес», на Большой Очаковской улице и на Очаковском шоссе – для перехода к школам и поликлиникам, а также на улице Алексея Свиридова.
11:25 Город (Москва и область) Москомстройинвест получил право банкротить проблемных застройщиков
11:12 В мире Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
11:03 Город (Москва и область) Три новые «зебры» организованы на западе Москвы
10:43 Город (Москва и область) Все камеры видеонаблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц - МВД
09:55 Происшествия Два человека убиты и четверо пострадали в хостеле в ТиНАО
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года