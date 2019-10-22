22 октября. Mossovetinfo.ru – В Западном административном округе организованы три новых наземных пешеходных перехода типа «зебра» сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Переходы организованы на Боровском шоссе, чтобы удобнее было переходить в парк от ЖК «Мещерский лес», на Большой Очаковской улице и на Очаковском шоссе – для перехода к школам и поликлиникам, а также на улице Алексея Свиридова.