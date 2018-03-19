19 марта. Mossovetinfo.ru - Для строительства Кожуховской линии на неделю закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.
С 24 по 30 марта включительно будут закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». По той же причине станции закрывали в октябре 2017 года.
Поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра.
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