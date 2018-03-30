Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.03.2018, 10:08
Три закрытые на неделю станции фиолетовой ветки метро возобновили работу
30 марта. Mossovetinfo.ru – Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро, закрытые с 24 марта для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщили в метро. Станции «Лермонт...
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Город (Москва и область)
30.03.2018, 08:13
Шесть станций построят на новой Бирюлевской линии московского метро
30 марта. Mossovetinfo.ru – Шесть станций планируется построить на новой Бирюлевской линии московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует сайт Стройк...
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Город (Москва и область)
30.03.2018, 07:59
Болельщикам ЧМ-2018 раздадут более 1,4 млн путеводителей по Москве
30 марта. Mossovetinfo.ru – Болельщики, которые приедут в Москву из других городов и стран на матчи чемпионата мира по футболу, бесплатно получат путеводители по столице. Об этом сообщается на порт...