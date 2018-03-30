30 марта. Mossovetinfo.ru – Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро, закрытые с 24 марта для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщили в метро.



Станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» вновь открыты для входа и выхода. Ранее сообщалось, что станции откроются утром 31 марта.



Компенсационные автобусы будут работать до 13:00, после этого на временные выделенные полосы будут допущены все автомобилисты. После 13:00 отменятся временные выделенные полосы.



Начиная с этого часа, с 13:00 автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать на отмененные «выделенки» – камеры фотовидеофиксации будут отключены, однако все временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, уберут к утру 31 марта.



Кроме того, отменяются все временные перекрытия в районе закрытых станций. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции Выхино с 13:00 30 марта.