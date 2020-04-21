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Город (Москва и область)     21.04.2020 08:41

Трое пациентов с коронавирусом вылечились в Москве после переливания плазмы

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Теги:  коронавирус  переливание крови  доноры  лечение 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве трое пациентов с коронавирусом выписаны из больниц после переливания донорской плазмы с антителами к коронавирусу сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, пациенты, которым перелили плазму с антителами на коронавирус, побеждают болезнь быстрее и без последствий. Двое пациентов были выписаны через 10 дней после переливания, еще один - через 14 дней.

Заммэра выразила надежду, что этот метод поможет справится с распространением коронавируса.

Ранее Клинический комитет Москвы пришел к выводу, что в отсутствии вакцины переливание донорской крови от лиц, переболевших коронавирусом и приобретших иммунитет, является одним из самых действенных способов лечения коронавируса. Власти Москвы ввели выплаты для доноров крови с антителами к коронавирусу.


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Теги: 
коронавирус  переливание крови  доноры  лечение 

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