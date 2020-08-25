25 августа. Mossovetinfo.ru – С 25 августа вместо троллейбусов на еще шести маршрутах в Москве вместо троллейбусов начали работать электробусы и автобусы. Об этом сообщает Мосгортранс.



Это маршруты № м4, 28, 59, 60, 64, 72. Это были последние маршруты в Москве, на которых работали электробусы.



Электробусы:



№ м4 «Метро «Озерная» – Метро «Октябрьская»;



Автобусы:



№ т28 «Метро «Парк Культуры» – Ленинский проспект»;

№ т59 «Метро «Сокол» – Серебряный бор;

№ т60 «Метро «Варшавская» – Метро «Новые Черемушки»;

№ т64 «Ивановское – Метро «Выхино»;

№ т72 «Проезд Карамзина – Метро «Варшавская».



Маршруты и время работы автобусов № т28, т60, т64, т72 не меняются.



Маршрут № м4 укорачивается – вместо кинотеатра «Ударник» электробусы поедут до остановки «Метро «Октябрьская» (кольцевая) с разворотом на Калужской площади. Это изменение позволит повысить стабильность работы маршрута на его основном участке и поможет избежать задержек, которые возникали в районе Большого Каменного моста. Вместо маршрута № м4 на участке от метро «Октябрьская» до кинотеатра «Ударник» можно воспользоваться автобусами № м1, т4, 144 и электробусом № т7.



Маршрут № т59 продлевается до Серебряного бора – от остановки «Бульвар Генерала Карбышева» автобусы поедут через проспект Маршала Жукова, Хорошевский мост и Таманскую улицу до новой конечной остановки «Серебряный бор». Обратно – через Таманскую улицу, Хорошевский мост, Карамышевский проезд и проспект Маршала Жукова с разворотом перед улицей Народного Ополчения, затем по улице Генерала Глаголева, далее своим маршрутом до метро «Сокол».