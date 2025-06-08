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Город (Москва и область)     11.06.2025 08:48

Центр Москвы перекроют 11 июня в связи с концертом ко Дню России – ЦОДД

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Теги:  концерт  11 июня  перекрытие  Ильинка  Варварка  Красная площадь  День России  12 июня 

11 июня — Mossovetinfo.ru — ЦОДД сообщил о временных ограничениях движения в центре столицы в связи с проведением концерта ко Дню России. Изменения вступят в силу 11 июня и будут действовать с 7:00 до 23:00.

«С 07:00 до 23:00 будет закрыто движение:
— на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади
— на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста
— в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади
Также обращаем внимание, что будет запрещена парковка на участках ограничений. Стройте маршрут заранее с учетом временных изменений», - сообщает ЦООД.

Начало концерта запланировано на 19:00.

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Карта места

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Теги: 
концерт  11 июня  перекрытие  Ильинка  Варварка  Красная площадь  День России  12 июня 

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