Центр Москвы перекроют 11 июня в связи с концертом ко Дню России – ЦОДД

11 июня — Mossovetinfo.ru — ЦОДД сообщил о временных ограничениях движения в центре столицы в связи с проведением концерта ко Дню России. Изменения вступят в силу 11 июня и будут действовать с 7:00 до 23:00.



«С 07:00 до 23:00 будет закрыто движение:

— на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади

— на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста

— в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади

Также обращаем внимание, что будет запрещена парковка на участках ограничений. Стройте маршрут заранее с учетом временных изменений», - сообщает ЦООД.



Начало концерта запланировано на 19:00.