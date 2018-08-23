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Город (Москва и область)     23.08.2018 16:44

«Центральный телеграф» выставил на продажу здание в центре Москвы

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Теги:  торги  недвижимость 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Компания «Центральный телеграф» - дочерняя компания «Ростелекома» - выставила на продажу принадлежащее ей офисно-техническое здание в Никитском переулке, сообщается на официальном сайте «Ростелекома».

Здание, общей площадью 12 тысяч квадратных метров, было построено в 1978 году межу Никитским и Газетным переулками.

Стартовая цена здания определена в 2 миллиарда рублей. Здание будет продано на открытом аукционе, заявки на участие в котором принимаются до 12 ноября.


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Теги: 
торги  недвижимость 

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