23 августа. Mossovetinfo.ru – Компания «Центральный телеграф» - дочерняя компания «Ростелекома» - выставила на продажу принадлежащее ей офисно-техническое здание в Никитском переулке, сообщается на официальном сайте «Ростелекома».
Здание, общей площадью 12 тысяч квадратных метров, было построено в 1978 году межу Никитским и Газетным переулками.
Стартовая цена здания определена в 2 миллиарда рублей. Здание будет продано на открытом аукционе, заявки на участие в котором принимаются до 12 ноября.
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