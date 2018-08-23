23 августа. Mossovetinfo.ru – Компания «Центральный телеграф» - дочерняя компания «Ростелекома» - выставила на продажу принадлежащее ей офисно-техническое здание в Никитском переулке, сообщается на официальном сайте «Ростелекома».



Здание, общей площадью 12 тысяч квадратных метров, было построено в 1978 году межу Никитским и Газетным переулками.



Стартовая цена здания определена в 2 миллиарда рублей. Здание будет продано на открытом аукционе, заявки на участие в котором принимаются до 12 ноября.