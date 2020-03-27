27 марта. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы» изменили формат работы согласно указу мэра Москвы, сообщается на официальном сайте госуслуг.



Такие услуги, как оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги Налоговой службы и Пенсионного фонда и другие теперь доступны только дистанционно: через порталы mos.ru, gosuslugi.ru и на других сайтах ведомства.



Если гражданину необходимо получить услугу, которую невозможно предоставить в электронном виде (оформление паспорта, регистрация рождения ребенка, регистрация по месту жительства, оформление водительского удостоверения и другие), прием граждан в центрах госуслуг будет проводится только по предварительной записи.



Забрать готовые документы можно без предварительной записи.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.