27 марта. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы» изменили формат работы согласно указу мэра Москвы, сообщается на официальном сайте госуслуг.
Такие услуги, как оформление полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги Налоговой службы и Пенсионного фонда и другие теперь доступны только дистанционно: через порталы mos.ru, gosuslugi.ru и на других сайтах ведомства.
Если гражданину необходимо получить услугу, которую невозможно предоставить в электронном виде (оформление паспорта, регистрация рождения ребенка, регистрация по месту жительства, оформление водительского удостоверения и другие), прием граждан в центрах госуслуг будет проводится только по предварительной записи.
Забрать готовые документы можно без предварительной записи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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