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Город (Москва и область)     15.04.2021 09:47

Центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций

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Теги:  центры госуслуг  видеоконсультации 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Московские центры госуслуг расширили список тем, по которым можно получить видеоконсультацию, сообщается на портале mos.ru.

Теперь с помощью видеоконсультаций можно узнать об услугах, которые предоставляют специалисты МВД и ФНС, работающие в центрах «Мои документы». Граждане могут узнать об оформлении российского и заграничных паспортов, о миграционном учете, о регистрационном учете, о выдаче водительских прав и получении ИНН.

Видеоконсультации предоставляются по записи, с 09:00 до 20:00 и могут длиться до 20 минут.

Ранее, в феврале, у москвичей появилась возможность получить видеоконсультации по услугам социального направления.

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Теги: 
центры госуслуг  видеоконсультации 

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