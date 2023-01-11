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Город (Москва и область)     11.01.2023 10:10

Центры московского долголетия за 2022 год посетили миллион раз - Стружак

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Теги:  московское долголетие  центы  Стружак 

11 января, Mossovetinfo.ru - В 2022 году Центры московского долголетия поставили рекорд — миллион посещений, — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

"За прошлый год мы действительно поставили рекорд — миллион посещений. В этом году мы и дальше продолжим создавать все условия, чтобы москвичи приходили в комфортные центры и участвовать в любых активностях", — сообщил Стружак.

Глава Департамента отметил, что Центры московского долголетия становятся теплым, уютным домом, где собираются друзья.
"Центры московского долголетия становятся для жителей столицы не только местом, где все увлечения собраны на одной площадке, где можно реализовать любые творческие, спортивные, музыкальные и другие идеи, но и тем самым теплым, уютным домом, где собираются друзья", - сказал Стружак.

Московские власти сообщают, что только в 2022 году открылось 50 центров и сейчас в городе работает 71 центр, участники могут ездить друг к другу в гости на автобусах проекта «Маршрут к долголетию», который связал все округа столицы.

«Московское долголетие» - проект Мэра Москвы крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для активных москвичей старшего поколения. Более 30 направлений активностей открыто очно в каждом районе столицы и онлайн.

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Теги: 
московское долголетие  центы  Стружак 

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