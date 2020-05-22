22 мая. Mossovetinfo.ru – Цифровые пропуска отменят в Московской области с субботы, 23 мая. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - отметил Воробьев.



По последним официальным данным, в Подмосковье выявлено 31 807 случаев заболевания. Вылечились 4 699 человек, умерло 312 человек.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте, включая такси.