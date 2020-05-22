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Город (Москва и область)     22.05.2020 18:26

Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

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Теги:  цифровой пропуск  пропуск  коронавирус  Подмосковье  Московская область  Воробьев  Андрей Воробьев 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Цифровые пропуска отменят в Московской области с субботы, 23 мая. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - отметил Воробьев.

По последним официальным данным, в Подмосковье выявлено 31 807 случаев заболевания. Вылечились 4 699 человек, умерло 312 человек.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте, включая такси. 


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Теги: 
цифровой пропуск  пропуск  коронавирус  Подмосковье  Московская область  Воробьев  Андрей Воробьев 

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