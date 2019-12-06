6 декабря. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Московская автодорожная инспекция (МАДИ) обвинили друг друга в создании «дорожной ловушки»



Замглавы ЦОДД Евсин на своей странице в Facebook рассказал о жалобе жителя Москвы, который получил штраф от МАДИ за остановку под запрещающим знаком, в то время как его машина была размещена в парковочном кармане.



По словам Евсина, Рабочие, проводившие работы по заказу мэрии, не убрали знак и не сообщили в ЦОДД о произведенных изменениях. При этом существует запрет на штрафование и эвакуацию автомобилей без подтверждения легитимности и правильности запрета. Однако инспектор МАДИ проигнорировал то, что парковочные карманы существуют для парковки, и оштрафовал москвича. В настоящее время запрещающий знак уже демонтирован.



В комментариях к посту Евсина представитель МАДИ Светлана Вершинина заявила, что приведение участка, на котором был оштрафован пожаловавшийся, в соответствие с проектом организации дорожного движения, было непосредственной задачей самого Евсина. Кроме того, Вершинина заявила, что штраф пострадавшему жителю Москвы выписал не инспектор МАДИ, а сотрудник ЦОДД, что подтверждается документально.



Также Вершинина отметила, что инспектора МАДИ регулярно оповещают ЦОДД о подобных случаях, однако несмотря на то, что на устранение выявленных нарушений отводится 24 часа, меры по их устранению принимаются ЦОДД несвоевременно, а иногда и вовсе игнорируются.