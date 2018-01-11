Город 11.01.2018, 19:09 Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве

В «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере 12, 13 и 14 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет шоу «Белоснежка». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивал...

Город 11.01.2018, 17:03 Комплексы фиксации ЦОДД подключат к системе «ДТП-нет»‍

Мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подключат к системе общественного контроля работы водителей. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. На а...