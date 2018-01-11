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Город     11.01.2018 16:41

ЦОДД попросил водителей пересесть на общественный транспорт

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Теги:  ЦОДД  транспорт 

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов быть более внимательными на дороге в связи с ухудшением погодных условий.

«В настоящий момент в городе идет снег,видимость ограничена,местами гололедица», - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Автомобилистов просят по возможности пользоваться общественным городским транспортом.

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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  транспорт 

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