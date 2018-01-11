Другие материалы
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Город
11.01.2018, 19:09
Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве
В «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере 12, 13 и 14 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет шоу «Белоснежка». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивал...
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Город
11.01.2018, 17:03
Комплексы фиксации ЦОДД подключат к системе «ДТП-нет»
Мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подключат к системе общественного контроля работы водителей. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. На а...
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Город
11.01.2018, 16:41
ЦОДД попросил водителей пересесть на общественный транспорт
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автомобилистов быть более внимательными на дороге в связи с ухудшением погодных условий. «В настоящий момент в городе идет снег,видимость огра...