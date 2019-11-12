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Город (Москва и область)     12.11.2019 16:25

ЦОДД предупредил о гололедице на дорогах в ночь на 13 декабря

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Теги:  ЦОДД  предупреждение  гололедица 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter опубликовал предупреждение об ожидающейся гололедице на московских дорогах в ночь на среду, 13 ноября.

По прогнозам синоптиков, в ночное время температура в Москве может опуститься до -1 градуса. В результате на дорогах будет сколько и мокро. Водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию. А в вечернее время для поездок лучше пользоваться метрополитеном.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует появление тумана в Москве в ночь на 13 ноября.


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Теги: 
ЦОДД  предупреждение  гололедица 

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