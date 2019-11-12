12 ноября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter опубликовал предупреждение об ожидающейся гололедице на московских дорогах в ночь на среду, 13 ноября.



По прогнозам синоптиков, в ночное время температура в Москве может опуститься до -1 градуса. В результате на дорогах будет сколько и мокро. Водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию. А в вечернее время для поездок лучше пользоваться метрополитеном.



Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует появление тумана в Москве в ночь на 13 ноября.