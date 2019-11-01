1 ноября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил водителей об осложнениях дорожной ситуации в Москве во второй половине дня пятницы, 1 ноября, из-за снега и гололедицы, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов. Это может привести к образованию гололедицы.



В связи с предстоящими «длинными» выходными на вылетных магистралях ожидается большой поток машин в сторону области. Затруднения ожидаются также на МКАД и ТТК. Учитывая погоду, это может привести к большому количеству мелких ДТП и осложнению ситуации на дорогах.



Водителям рекомендуют выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00, а для поездок по городу пользоваться метро и общественным транспортом.