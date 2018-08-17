17 августа. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов об ожидающихся в Москве пробках вечером пятницы, 17 августа 2018 г.
Ожидается, что во второй половине дня заметно увеличится поток автомобилей, выезжающих из города, в связи с тем, что по пятницам множество москвичей выезжает на дачи. Основные заторы ожидаются на съездах с кольцевых магистралей (Садовое кольцо, ТТК, МКАД), а также на вылетных магистралях.
ЦОДД предполагает, что затруднения на дорогах появятся около 15:00 и продлятся примерно до 22:00. В связи с этим водителям рекомендуют планировать загородные поездки таким образом, чтобы избежать попадания в пробки.
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