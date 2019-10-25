25 октября. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 25 октября в Москве ожидается ранний час пик, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
По прогнозам экспертов ЦОДД, выехать с работы или из города лучше до 16:00 – 16:30. Если водители не успевают начать поездку до этого времени, то лучше отложить ее до 19:30 – 20:00, или воспользоваться городским общественным транспортом.
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