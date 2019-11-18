18 ноября. Mossovetinfo.ru – Самый длинный сезон велопроката завершился в Москве, сообщается на портале mos.ru. Сезон длился с 20 апреля до 17 ноября – почти семь месяцев. Столь долгим сезон ...

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве в ноябре, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы. С 18 ноября новая «...

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Стоимость жилья в московских новостройках в октябре 2019 года выросла на 1,7%, а за год (с октября 2018 года) прибавила в цене почти 9%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой ...