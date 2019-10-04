4 октября. Mossovetinfo.ru – Вечером в пятницу, 4 октября на дорогах Москвы ожидаются затруднения, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



В связи с дождем на дорогах много мелких ДТП. Кроме того, на некоторых магистралях происходят дорожные работы. В связи с этим специалисты ЦОДД прогнозируют в вечерний час пик пробки на дорогах в 8-9 баллов.



Автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом, либо планировать выезд на время после 20:00, а также соблюдать при движении скоростной режим, дистанцию и проявлять максимум осторожности.