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Город (Москва и область)     04.10.2019 13:20

ЦОДД предупредил о затруднениях на дорогах Москвы вечером 4 октября

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Теги:  ЦОДД  пробки  предупреждение 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Вечером в пятницу, 4 октября на дорогах Москвы ожидаются затруднения, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

В связи с дождем на дорогах много мелких ДТП. Кроме того, на некоторых магистралях происходят дорожные работы. В связи с этим специалисты ЦОДД прогнозируют в вечерний час пик пробки на дорогах в 8-9 баллов.

Автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом, либо планировать выезд на время после 20:00, а также соблюдать при движении скоростной режим, дистанцию и проявлять максимум осторожности.


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Теги: 
ЦОДД  пробки  предупреждение 

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