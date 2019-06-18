18 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ожидающейся в Москве плохой погоде, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможен сильный порывистый ветер.
Водителям рекомендуется не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, соблюдать осторожной при движении по мокрой дороге, или воспользоваться для поездок по городу метрополитеном.
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