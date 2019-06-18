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Город (Москва и область)     18.06.2019 11:55

ЦОДД предупредил водителей о плохой погоде 18 июня

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Теги:  ЦОДД  предупреждение  погода 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ожидающейся в Москве плохой погоде, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются грозовые дожди, возможен сильный порывистый ветер.

Водителям рекомендуется не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, соблюдать осторожной при движении по мокрой дороге, или воспользоваться для поездок по городу метрополитеном.


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Теги: 
ЦОДД  предупреждение  погода 

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