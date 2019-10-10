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Город (Москва и область)     10.10.2019 11:01

ЦОДД призвал столичных мотоциклистов закрыть мотосезон в связи с погодой

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Теги:  ЦОДД  байкеры  мотоциклы  мотосезон  дорожное движение 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал столичных мотоциклистов закрыть мотосезон в связи с погодой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Из-за ухудшения погоды столичных байкеров настоятельно просят не выезжать на мотоциклах на улицы города и пересесть на другие виды транспорта.

Официальный мотосезон в Москве завершился в конце сентября. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Москве продолжится ухудшение погоды, ожидаются дожди и мокрый снег. В ночное время вероятны заморозки, из-за которых на дорогах образуется гололедица.

В пресс-службе ЦОДД также сообщили, что с начала 2019 года на дорогах Москвы произошло 535 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 38 человек. Еще около 600 человек пострадали.


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Теги: 
ЦОДД  байкеры  мотоциклы  мотосезон  дорожное движение 

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