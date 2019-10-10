10 октября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения призвал столичных мотоциклистов закрыть мотосезон в связи с погодой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.



Из-за ухудшения погоды столичных байкеров настоятельно просят не выезжать на мотоциклах на улицы города и пересесть на другие виды транспорта.



Официальный мотосезон в Москве завершился в конце сентября. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Москве продолжится ухудшение погоды, ожидаются дожди и мокрый снег. В ночное время вероятны заморозки, из-за которых на дорогах образуется гололедица.



В пресс-службе ЦОДД также сообщили, что с начала 2019 года на дорогах Москвы произошло 535 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 38 человек. Еще около 600 человек пострадали.