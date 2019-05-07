7 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рассказал откуда и куда чаще всего ездят в Москве на такси, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Чаще всего поездки на такси в Москве начинаются от Комсомольской площади, из аэропорта Внуково и с улицы Земляной Вал. Также среди мест, откуда чаще всего начинаются поездки, Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, Москва-Сити, поселок Внуково, 1-я Рейсовая улица, улица Охотный ряд и Пресненская набережная.



Заканчиваются поездки чаще всего в аэропорту Внуково, на Ленинградском вокзале, на улице Земляной Вал, а также на Международном шоссе, 1-й Тверской-Ямской улице, в Москва-Сити, на Пресненской набережной, на 1-й Рейсовой улице и улице Охотный ряд, а также на Казанском вокзале.