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Город (Москва и область)     19.03.2019 11:01

ЦОДД рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину

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Теги:  ЦОДД  предупреждение 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал московским автолюбителям не торопиться «переобуваться» в летнюю резину, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.

Сообщается, что до окончательного наступления тепла, возможны перепады температур и образование на дорогах гололедицы. В связи с этим «переобувать» машины рекомендуется не раньше середины апреля.

Ранее сообщалось, что во второй половине марта в Москве не ожидается морозов и снегопадов, однако в ночное время температура воздуха может опускаться до минусовых значений.


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Теги: 
ЦОДД  предупреждение 

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