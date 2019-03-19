19 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал московским автолюбителям не торопиться «переобуваться» в летнюю резину, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



Сообщается, что до окончательного наступления тепла, возможны перепады температур и образование на дорогах гололедицы. В связи с этим «переобувать» машины рекомендуется не раньше середины апреля.



Ранее сообщалось, что во второй половине марта в Москве не ожидается морозов и снегопадов, однако в ночное время температура воздуха может опускаться до минусовых значений.