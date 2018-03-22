22 марта. Mossovetinfo.ru – Тушканчиков Московского зоопарка достали из холодильников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Тушканчики первыми вышли из спячки. Ожидается, что вслед проснутся медведи, сурки, еноты и другие обитатели зоопарка, проспавшие всю зиму.
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