22 марта. Mossovetinfo.ru – Тушканчиков Московского зоопарка достали из холодильников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Тушканчики первыми вышли из спячки. Ожидается, что вслед проснутся медведи, сурки, еноты и другие обитатели зоопарка, проспавшие всю зиму.