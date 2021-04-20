В Москве 20 и 21 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве во второй половине дня вторника, 20 апреля, период плохой погоды продлится до середины дня среды, 21 апреля, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается, усиление ветра, дождь, возможен мокрый снег. За сутки в столице может выпасть до 22 миллиметров осадков - половина месячной нормы апреля.



В связи с ожидающимся ухудшением погоды городские службы приведены в режим повышенной готовности. Аварийный бригады инженерных компаний и префектур переведены на круглосуточный режим работы.



Электросетям приказано привести в готовность все источники аварийного питания.



Специальные бригады и техника дежурят в местах возможных подтоплений. Объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса взяты под особый контроль.



Москвичей просят быть внимательными, соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.