3 марта. Mossovetinfo.ru – У родственников и друзей москвича, заболевшего коронавирусом, не выявлено никаких симптомов заболевания, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.



С заболевшим общались 6 родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской области) и пять друзей (еще один находится за границей). Они госпитализированы, у всех взяты пробы для проведения анализов. Отмечается, что никто из них за прошедшее время не выходил на работу, все они находятся в отпусках.



Также были установлены пассажиры, летевшие в заболевшим в одном самолете. 13 из них госпитализированы с признаками ОРВИ. Остальные находятся на домашнем карантине. О пассажирах, уехавших в другие регионы, информация передана медицинским службам соответствующих субъектов России.



Ранее сообщалось, что у мужчины, прибывшего из Италии, было выявлено заболевание короанвирусом 2019-nCoV. Он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу и изолирован в соответствующем отделении.