У жителя Подмосковья изъяли 900 боеприпасов, автомат и пулемет

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - У 36-летнего жителя Московской области в загородном доме в Одинцовском районе обнаружили автомат и пулемет Калашникова, пистолет Макарова, 900 боеприпасов и около 2,5 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД России по Московской области 22 февраля.



Операция проводилась сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ.



Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и незаконном производстве наркотиков.