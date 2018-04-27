Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» достроят в 2020 году

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Метро от «Хорошевской» до «Мневников» планируется достроить в 2020 году. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы.



«Здесь появятся две станции: «Улица Народного Ополчения» и «Мневники», – рассказал Бочкарев, которого цитирует «Москва 24».



На БКЛ появится 31 станция с 21 пересадкой, линию планируется открыть в 2021-2022 годах.