21 декабря. Mossovetinfo.ru - Участок Большой кольцевой линии метро «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров во вторник, 22 декабря, сообщается в telegaram-канале департамента транспорта Москвы.



Движение на данном участке БКЛ было закрыто 12 декабря в связи с работами по открытию новых станций линии «Карамышевская» и «Мневники». Участок планировалось открыть 23 декабря.