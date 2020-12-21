21 декабря. Mossovetinfo.ru - Участок Большой кольцевой линии метро «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров во вторник, 22 декабря, сообщается в telegaram-канале департамента транспорта Москвы.
Движение на данном участке БКЛ было закрыто 12 декабря в связи с работами по открытию новых станций линии «Карамышевская» и «Мневники». Участок планировалось открыть 23 декабря.
13:24 Город (Москва и область) Участок БКЛ «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров 22 декабря
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