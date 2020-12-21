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Город (Москва и область)     21.12.2020 13:24

Участок БКЛ «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров 22 декабря

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  открытие 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Участок Большой кольцевой линии метро «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров во вторник, 22 декабря, сообщается в telegaram-канале департамента транспорта Москвы.

Движение на данном участке БКЛ было закрыто 12 декабря в связи с работами по открытию новых станций линии «Карамышевская» и «Мневники». Участок планировалось открыть 23 декабря.


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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  открытие 

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