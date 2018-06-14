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Город (Москва и область)     14.06.2018 13:56

Участок Филевской линии метро закроют 16 и 17 июня

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Теги:  метро  метрополитен  закрытие  компенсирующие маршруты  общественный транспорт 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье 16 и 17 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

Закрытие участка Филевской линии необходимо для проведения работ по ремонту путей, установке шумозащитных экранов и других работ в рамках масштабной реконструкции линии.

Поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Международная» и «Александровский сад», также можно будет перейти на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линию. От станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные маршруты. Автобус КМ1 будет ходить между стациями «Киевская» и «Кунцевская», с остановками у станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили». Автобусы будут ходить с 05:00 утра до 02:00 ночи. Интервал движения будет составлять не более 2 минут.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  закрытие  компенсирующие маршруты  общественный транспорт 

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