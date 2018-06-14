14 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье 16 и 17 июня, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.
Закрытие участка Филевской линии необходимо для проведения работ по ремонту путей, установке шумозащитных экранов и других работ в рамках масштабной реконструкции линии.
Поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Международная» и «Александровский сад», также можно будет перейти на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линию. От станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии.
Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для входа и выхода пассажиров.
Для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные маршруты. Автобус КМ1 будет ходить между стациями «Киевская» и «Кунцевская», с остановками у станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили». Автобусы будут ходить с 05:00 утра до 02:00 ночи. Интервал движения будет составлять не более 2 минут.
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