Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 19:13
Участок Филевской линии закроют 26-27 мая
25 мая. Mossovetinfo.ru –Участок Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт в субботу и воскресенье 26 и 27 мая. Участок будет закрыт связи с работами по...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 17:34
МЧС: в Москве вечером 25 мая ожидается сильный ветер
25 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, который ожидается в Москве вечером в пятницу 25 мая. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут до...
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Город (Москва и область)
25.05.2018, 15:58
Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Москве в субботу 26 мая.
25 мая. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу 26 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Синоптики прогнозируют в столице жаркую пого...