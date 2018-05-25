25 мая. Mossovetinfo.ru –Участок Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт в субботу и воскресенье 26 и 27 мая.



Участок будет закрыт связи с работами по перекладке путей. В настоящее время Филевскую линию модернезируют.



От станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать в центр по Арбатско-Покровской линии. Со станции «Киевская пассажиры смогут воспользоваться поездами Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, а также доехать до станции «Александровский сад».