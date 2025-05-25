Другие материалы
-
Город (Москва и область)
31.05.2025, 09:32
Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют на 31 мая, 1, 7, 8 июня
31 мая — Mossovetinfo.ru — В выходные дни 31 мая – 1 июня и 7–8 июня не будут ходить поезда на участке между станциями «Н...
-
Город (Москва и область)
28.05.2025, 06:40
ПВО отразила массовую атаку беспилотников на московский регион в ночь на 28 мая
28 мая — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале многократно с...
-
Город (Москва и область)
25.05.2025, 11:38
МЧС: Сильная жара ожидается в Москве 25 - 26 мая
25 мая — Mossovetinfo.ru — Предупреждение о сильной жаре в Москве 25 и 26 мая, с максимальной температурой воздуха 30 гра...