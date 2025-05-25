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Город (Москва и область)     31.05.2025 09:32

Участок Калужско-Рижской линии метро Москвы закроют на 31 мая, 1, 7, 8 июня

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Теги:  метро  участок  закрытие  31 мая  1 июня  7 июня  8 июня  Новые Черемушки  Октябрьская  Калужско-Рижская линия  автобусы  компенсационный маршрут  КМ  бесплатно  повторный вход 

31 мая — Mossovetinfo.ru — В выходные дни 31 мая – 1 июня и 7–8 июня не будут ходить поезда на участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии. Об этом сообщает департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения необходимы в связи со строительством пересадки на будущую станцию метро «Академическая» Троицкой линии, – говорится в сообщении.
Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ.
метро, участок, закрытие, 31 мая, 1 июня, 7 июня, 8 июня, Новые Черемушки, Октябрьская, Калужско-Рижская линия
Также будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях: Октябрьская Кольцевой линии, Октябрьская и Новые Черемушки Калужско-Рижской линии, Площадь Гагарина МЦК.

Также на юге и на юго-западе города действует временная организация движения. Власти обращают внимание водителей такси, что проезд и по временным выделенным полосам, и по имеющейся полосе на Ленинском проспекте разрешен только для городского транспорта. Также при необходимости могут вводиться дополнительные ограничения. В зоне действия маршрута КМ отменены ряд парковок.

С 28 декабря 2024 года в составе Троицкой линии метрополитена работают семь станций с двумя пересадками — на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро. 28 декабря 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую».

В конце октября 2023 года Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро.

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Теги: 
метро  участок  закрытие  31 мая  1 июня  7 июня  8 июня  Новые Черемушки  Октябрьская  Калужско-Рижская линия  автобусы  компенсационный маршрут  КМ  бесплатно  повторный вход 

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