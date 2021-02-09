Участок красной ветки метро до станции «Новомосковская» начнут строить до конца года

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Строительство участка Сокольнической линии метро до станции «Новомосковская» начнется до конца текущего года, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, в настоящее время разрабатывается проектная документация нового участка.



Станция «Новомосковская» будет расположена в поселении Сосенское, в районе трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Появление метро в этом районе улучшит транспортную доступность для 70 тысяч жителей ТиНАО и Южного Бутова.



Запустить движение по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года.