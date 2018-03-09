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Город (Москва и область)     09.03.2018 15:20

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 10 марта

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Теги:  метро  метрополитен 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции «Марьина Роща» до «Петровско-Разумовской» будет закрыт 10 марта.

Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию трех станций «салатовой» ветки метро: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Станции «Бутырская» и «Фонвизинская» работать не будут. Со станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье 11 марта в 5:30 утра. На время закрытия станций будут запущены компенсационные автобусы.

На них можно будет добраться от станции «Владыкино» до станции «Марьина Роща» и обратно, а также до закрытых станций метро «Фонвизинская» и «Бутырская».


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Теги: 
метро  метрополитен 

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