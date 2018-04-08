8 апреля. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» готов на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
Участок, который планируется открыть летом 2018 года, включает семь новых станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
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