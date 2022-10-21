Участок метро участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября

21 сентября. Mossovetinfo.ru - С 4 по 8 ноября будет закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщается на сайте мэра Москвы.



Вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ.



Закрытие участка связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии и необходимо для безопасности пассажиров.