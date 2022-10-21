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Город (Москва и область)     21.10.2022 08:59

Участок метро участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября

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Теги:  Октябрьская  Новые Черемушки  метро  закрытие 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - С 4 по 8 ноября будет закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщается на сайте мэра Москвы.

Вдоль закрытого участка запустят бесплатные автобусы КМ.

Закрытие участка связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии и необходимо для безопасности пассажиров.

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Карта места

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Теги: 
Октябрьская  Новые Черемушки  метро  закрытие 

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