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Город (Москва и область)     19.06.2020 12:11

Участок набережной Тараса Шевченко по выходным снова будет пешеходным

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Теги:  пешеходные зоны  ограничения движения 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Участок набережной Тараса Шевченко будет по выходным становится пешеходной зоной, сообщает Центр организации дорожного движения.

С 29 июня до 1 ноября будет запрещено движение автомобилей по участку набережной от дома 12 строения 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».

Движение транспорта будет запрещено с 23:00 накануне выходного или праздничного дня и до 06:00 следующего после выходных рабочего дня.


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Карта места

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Теги: 
пешеходные зоны  ограничения движения 

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