19 июня. Mossovetinfo.ru – Участок набережной Тараса Шевченко будет по выходным становится пешеходной зоной, сообщает Центр организации дорожного движения.



С 29 июня до 1 ноября будет запрещено движение автомобилей по участку набережной от дома 12 строения 26 по Кутузовскому проспекту до моста «Багратион».



Движение транспорта будет запрещено с 23:00 накануне выходного или праздничного дня и до 06:00 следующего после выходных рабочего дня.