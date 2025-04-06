Участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным с 11 апреля по 27 октября в праздники и выходные

10 апреля — Mossovetinfo.ru — Участок набережной Тараса Шевченко от д. 12, стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион, где ездят машины, вновь станет исключительно пешеходным. С 11 апреля по 27 октября в праздничные и выходные дни дорога будет закрыта для автомобилей, а у москвичей появится новое комфортное пространство для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



«Мы продолжаем создавать удобные и безопасные городские пространства по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – отмечается в сообщении.



Уже несколько лет на данном участке, по выходным и праздникам можно гулять, ездить на велосипеде или роликах и наслаждаться видом на небоскребы «Москва-Сити».



В указанное периоды для пеших прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и роликовых коньках станет доступен не только тротуар, но и полосы движения шириной около 10 метров, по которым обычно едет автотранспорт.



По оценке властей на этом участке, в одном из живописных мест столицы, смогут безопасно гулять более пяти тысяч горожан.