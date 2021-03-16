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Город (Москва и область)     16.03.2021 12:12

Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

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Теги:  метро  метрополитен  закрытие станций метро  Калужско-Рижская линия 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закроют для пассажиров с 20 марта по 2 апреля, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Участок метро закроют в связи с прокладкой тоннеля и строительством станции БКЛ «Воронцовская».

На время закрытия участка линии, для пассажиров будут работать компенсационные автобусы КМ, которые будут ходить от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» с остановкой у станции метро «Калужская». Также пассажиры могут воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.

Для обеспечения проезда компенсационных автобусов и общественного транспорта, в районе закрытых станций метро на время закрытия участка будет действовать ряд ограничений для автомобилистов. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  закрытие станций метро  Калужско-Рижская линия 

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