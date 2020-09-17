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Город (Москва и область)     17.09.2020 18:20

Участок синей ветки метро «Молодежная» — «Парк Победы» закроют с 26 сентября до 5 октября

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Теги:  метро  метрополитен  Арбатско-Покровская линия  закрытие  закрытие станций метро 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» закроют для пассажиров с 26 сентября до 5 октября включительно, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Участок будет закрыт в связи со строительством в районе станции «Кунцевская» тоннеля Большой Кольцевой линии метро «Кунцевская» - «Мневники».

Пассажиры для проезда смогут воспользоваться станциями Филевской линии метро. Кроме того, будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ от «Молодежной» до «Парка Победы» с остановками у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар».

В связи с тем, что ожидается значительная загрузка компенсационных автобусов, а также станций «Парк Победы», «Кунцевская» и «Молодежная», в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. Для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено.

Кроме того, для пассажиров Арбатско-Покровской линии предлагаются различные альтернативные маршруты.

Пассажиры участка «Пятницкое шоссе» — «Митино» могут воспользоваться станцией «Волоколамская» МЦД-2 или доехать на регулярных маршрутах городских автобусов до станции метро «Тушинская».

Пассажиры, которые обычно пользуются станциями «Молодежная», «Кунцевская» и «Славянский бульвар», могут воспользоваться станциями МЦД-1 Рабочий посёлок, Кунцевская, Славянский бульвар.

Из района Строгино на трамвае можно доехать до станции метро «Щукинская» или станции МЦК «Стрешнево».

Из Красногорска с помощью МЦД-2 можно доехать до станций метро «Тушинская», «Дмитровская», «Комсомольская», «Курская», а также до станции МЦК Стрешнево.

Полный список альтернативных маршрутов, а также схему изменения движения можно узнать на Едином транспортном портале Москвы.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Арбатско-Покровская линия  закрытие  закрытие станций метро 

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