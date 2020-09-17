17 сентября. Mossovetinfo.ru - Участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» закроют для пассажиров с 26 сентября до 5 октября включительно, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Участок будет закрыт в связи со строительством в районе станции «Кунцевская» тоннеля Большой Кольцевой линии метро «Кунцевская» - «Мневники».
Пассажиры для проезда смогут воспользоваться станциями Филевской линии метро. Кроме того, будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ от «Молодежной» до «Парка Победы» с остановками у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар».
В связи с тем, что ожидается значительная загрузка компенсационных автобусов, а также станций «Парк Победы», «Кунцевская» и «Молодежная», в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. Для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено.
Кроме того, для пассажиров Арбатско-Покровской линии предлагаются различные альтернативные маршруты.
Пассажиры участка «Пятницкое шоссе» — «Митино» могут воспользоваться станцией «Волоколамская» МЦД-2 или доехать на регулярных маршрутах городских автобусов до станции метро «Тушинская».
Пассажиры, которые обычно пользуются станциями «Молодежная», «Кунцевская» и «Славянский бульвар», могут воспользоваться станциями МЦД-1 Рабочий посёлок, Кунцевская, Славянский бульвар.
Из района Строгино на трамвае можно доехать до станции метро «Щукинская» или станции МЦК «Стрешнево».
Из Красногорска с помощью МЦД-2 можно доехать до станций метро «Тушинская», «Дмитровская», «Комсомольская», «Курская», а также до станции МЦК Стрешнево.
Полный список альтернативных маршрутов, а также схему изменения движения можно узнать на Едином транспортном портале Москвы.
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