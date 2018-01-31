31 января. Mossovetinfo.ru – Участок Северо-Западной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Сейчас он готов на 75 процентов. Это будет еще один полноценный въезд в город, связанный с крупными столичными магистралями - Дмитровским шоссе и Северо-Западной хордой», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



В настоящее время развернуты работы по всем участкам скоростной городской магистрали. Всего городе строятся три крупные скоростные магистрали: Южная рокада, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды. Общая длина новых дорог составит почти 243 километра.